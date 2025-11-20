Відео
У ЄС відреагували на новий мирний план США щодо України

У ЄС відреагували на новий мирний план США щодо України

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:48
Оновлено: 13:48
ЄС відреагував на новий мирний план США щодо України — деталі
Кая Каллас. Фото ілюстративне: Reuters

У Європейському Союзі прокоментували новий мирний план, який запропонували Сполучені Штати для завершення війни в Україні. Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підкреслила, що справжній шлях до миру неможливий без припинення російської агресії та поваги до принципів справедливості.

Про це Кая Каллас сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в четвер, 20 листопада, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Читайте також:

Реакція ЄС на мирну ініціативу США

У Європейському Союзі заявили, що вітають зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на завершення війни, проте наполягають: мирний план має узгоджуватися з українською позицією та європейськими інтересами. Кая Каллас наголосила, що Європа послідовно виступає за сталий і справедливий мир, а будь-які пропозиції повинні передбачати участь України в усіх етапах їхнього формування. Вона також зазначила, що Росія не демонструє реального прагнення припинити агресію і продовжує атакувати цивільні об’єкти.

"Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу… Українці і європейці також мають погодитися на ці плани", — зазначила вона.

На думку Каллас, російський диктатор Володимир Путін здатен зупинити війну в будь-який момент, однак замість цього продовжує бомбардування та вбивства мирного населення, що вчергове підкреслює відсутність мирних намірів. Вона нагадала, що в цій війні є чіткі ролі агресора та жертви, тоді як від Росії так і не пролунало жодних реальних сигналів щодо компромісів.

Представниця ЄС додала, що сьогодні на засіданні Ради ЄС обговорять останні події в Україні та подальші кроки щодо протидії тіньовому флоту Росії, наголошуючи, що будь-які мирні ініціативи мають будуватися на принципі справедливості та підтримуватися як українцями, так і європейцями.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив мирний план із 28 пунктів, який має на меті припинити війну в Україні.

Раніше ми також інформували, що держсекретар Марко Рубіо заявив про наміри США працювати над новими ідеями щодо завершення війни, зазначаючи, що Вашингтон розглядатиме пропозиції від обох сторін.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
