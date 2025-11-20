Трамп схвалив план із завершення війни в Україні цього тижня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп схвалив мирний план із 28 пунктів, який має припинити війну Росії проти України. Американський лідер дав схвалення цього тижня.

Про це повідомляє NBC News, пославшись на високопоставленого представника адміністрації.

Що відомо про розробку нового "мирного плану"

За словами чиновника, у розробці плану брали участь спецпредставник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і зять президента США Джаредь Кушнер.

План розробляли в таємниці протягом останніх кількох тижнів. Для його розроблення американська сторона консультувалася з російським посланником Кирилом Дмитрієвим та українськими офіційними особами.

"План спрямований на надання обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення міцного миру. Він включає в себе те, що Україна хоче і потребує для досягнення міцного миру", — сказав чиновник.

Він не став вдаватися до подробиць плану, додавши, що на його думку, документ все ще потребує обговорення з ключовими зацікавленими сторонами.

Три офіційні особи США розповіли, що рамки угоди ще належить представити українській стороні, і терміни завершення роботи над проєктом плану збіглися з візитом делегації Пентагону в Україну.

За словами двох офіційних осіб США, європейського чиновника і джерела, близького до Кабміну України, американська делегація прибула до Києва в середу вранці з двома завданнями для зустрічей з українською стороною:

обговорити військову стратегію і технології;

допомогти відновити мирний процес.

Джерело, близьке до уряду, коментуючи це ж питання, уточнило, що делегація США в Києві обговорює військові питання, включно із заходами протиповітряної оборони проти дронів РФ і ракетних атак щодо енергетики і, крім цього, відбувається картографування лінії фронту для сприяння можливому мирному процесу.

Також за словами цього джерела і європейського чиновника, знайомого із ситуацією, Україна не брала участі в розробці пропонованого мирного плану. За їхніми словами, Київ був проінформований про загальні положення плану, але не був проінформований про деталі і не отримував пропозиції щодо його розробки.

Українські чиновники не вважають збігом момент появи цієї пропозиції, що збігся з корупційним скандалом довкола Кабміну (йдеться про скандал з "Енергоатомом").

"(Чиновники України. — Ред.) вважають її, швидше за все, спробою Кремля скористатися потенційно ослабленим українським урядом", — пише NBC.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є союзником Трампа і очолює розробку санкційного законопроекту проти РФ, повідомив NBC News, що раніше не знав про підготовку нового "мирного плану".

"Я нічого про це не знаю. Але скажу ось що: сподіваюся, що жодного плану не існує — жоден план не спрацює, поки Путін не повірить, що ми серйозно налаштовані продовжувати надавати Україні більш дорогу військову допомогу", — заявив Грем.

Новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, в ніч на середу, 19 листопада, видання Axios першим повідомило про те, що США і РФ таємно розробляють новий "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Трохи пізніше стали з'являтися перші деталі документа. Уже відомо, що він вимагає територіальних поступок з боку України. Зокрема, Financial Times писало, що згідно з документом, Київ повинен буде: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.

За даними Politico, у Білому домі розраховують узгодити мирний план щодо України вже до кінця цього місяця, листопада 2025 року.