Україна
В США хотят согласования мирного плана по Украине до конца месяца

В США хотят согласования мирного плана по Украине до конца месяца

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:01
обновлено: 16:19
Белый дом ожидает согласования мирного плана по Украине уже в этом месяце
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Белом доме ожидают согласования мирного плана по Украине уже до конца этого месяца. По словам официальных лиц, он наконец положит конец войне.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в среду, 19 ноября.

Мирный план по Украине

Администрация США рассчитывает, что мирное соглашение по Украине будет достигнуто всеми сторонами до конца ноября, а возможно "на этой неделе".

Чиновник подчеркнул, что они "на пороге большого прорыва".

Что предшествовало

Издание Axios сообщало, что Белый дом тайно проводил консультации с Россией по мирному плану, который будет состоять из 28 пунктов. В частности, речь идет о мире в Украине, гарантиях безопасности, безопасности в Европе и будущих отношениях.

По информации СМИ, Белый дом информирует о новом плане не только украинских чиновников, но и европейских.

"Мы считаем, что сейчас лучшее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", — заявил он.

Напомним, лидер США Дональд Трамп направил в Украину специальную делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров.

А 19 ноября украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят шаги для завершения войны.

