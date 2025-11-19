Білий дім очікує узгодження мирного плану щодо України вже цього місяця

У США хочуть узгодження мирного плану по Україні до кінця місяця
У Білому домі очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця цього місяця. За словами офіційних осіб, він нарешті покладе край війні.
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у середу, 19 листопада.
Мирний план щодо України
Адміністрація США розраховує, що мирна угода щодо України буде досягнута усіма сторонами до кінця листопада, а можливо "цього тижня".
Чиновник наголосив, що вони "на порозі великого прориву".
Що передувало
Видання Axios повідомляло, що Білий дім таємно проводив консультації з Росією щодо мирного плану, який складатиметься з 28 пунктів. Зокрема, йдеться про мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини.
За інформацією ЗМІ, Білий дім інформує про новий план не лише українських чиновників, а й європейських.
"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для реалізації цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними", — заявив він.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп направив до України спеціальну делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів.
А 19 листопада український лідер Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Сторони обговорять кроки для завершення війни.
