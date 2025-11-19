Білий дім очікує узгодження мирного плану щодо України вже цього місяця

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У Білому домі очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця цього місяця. За словами офіційних осіб, він нарешті покладе край війні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у середу, 19 листопада.

Мирний план щодо України

Адміністрація США розраховує, що мирна угода щодо України буде досягнута усіма сторонами до кінця листопада, а можливо "цього тижня".

Чиновник наголосив, що вони "на порозі великого прориву".

Що передувало

Видання Axios повідомляло, що Білий дім таємно проводив консультації з Росією щодо мирного плану, який складатиметься з 28 пунктів. Зокрема, йдеться про мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини.

За інформацією ЗМІ, Білий дім інформує про новий план не лише українських чиновників, а й європейських.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для реалізації цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними", — заявив він.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп направив до України спеціальну делегацію високого рівня з Пентагону для проведення переговорів.

А 19 листопада український лідер Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Сторони обговорять кроки для завершення війни.