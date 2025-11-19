США та РФ складають план миру в Україні — які в ньому напрямки

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Дональда Трампа таємно консультується з представниками Росії для розробки нового, детального плану припинення війни в Україні. Він буде складатись з 28 пунктів.

Таку інформацію наводить видання Axios з посиланням на власні джерела.

Чотири категорії миру Трампа

За даними Axios, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який уже обговорив його з російським посланником Кирилом Дмитрієвим. 28 пунктів плану можна розділити на чотири основні категорії:

мир в Україні;

гарантії безпеки;

безпека в Європі;

майбутні відносини США з Росією та Україною.

Водночас видання зазначає, що поки незрозуміло, як саме план підходить до такого складного питання, як спірні території.

Російський посланник Кирило Дмитрієв, який провів три дні з Віткоффом та іншими членами команди Трампа в Маямі, висловив оптимізм щодо шансів на успіх. За його словами, Москва відчуває, "що російську позицію дійсно почуто", на відміну від минулих спроб.

Білий дім інформує союзників — це "реальний шанс"

Американський чиновник підтвердив Axios, що Білий дім вже почав інформувати про новий план не лише українських, а і європейських чиновників. Адміністрація Трампа вважає, що є "реальний шанс" залучити на свій бік Україну та європейців, і план буде адаптуватися на основі пропозицій різних сторін.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для реалізації цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними", — заявив чиновник.

Видання також зазначає, що Стів Віткофф уже обговорив мирний план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі в Маямі на початку тижня.

Раніше повідомлялось, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. На зустрічі обговорюватиметься досягнення справедливого миру.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн спрогнозувала, коли може завершитись війна Росії проти України. Це може статись наприкінці 2026 року.