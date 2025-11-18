Відео
Зеленський про візит до Туреччини — яка мета зустрічі з Ердоганом

Зеленський про візит до Туреччини — яка мета зустрічі з Ердоганом

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 23:40
Оновлено: 23:49
Зеленський та Ердоган зустрінуться у Стамбулі — що будуть обговорювати
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 19 листопада, проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. На зустрічі обговорюватиметься досягнення справедливого миру.

Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про предметну бесіду з Ердоганом

Володимир Зеленський наголосив на ключовій темі майбутніх переговорів, а саме про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир.

"Завтра (19 листопада — ред.) у мене зустріч з президентом Ердоганом перед усім. Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це, я думаю, буде достатньо предметна бесіда. Може довга, може не дуже довга. Подивимося", — сказав Зеленський.

Зустріч з Ердоганом є частиною дипломатичних зусиль України щодо залучення міжнародних партнерів до процесу завершення війни на умовах Києва. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше повідомляв, що може особисто передати результати зустрічі українського та турецького президентів до Москви.

Тим часом Кремль заявив, що не братиме участі у мирних переговорах у Стамбулі 19 листопада. У Москві стверджують, що не отримували від Києва жодних сигналів про діалог.

Також стало відомо, що під час візиту до Стамбула Володимир Зеленський зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Вони мають обговорити активізацію переговорів щодо завершення війни з РФ.

Володимир Зеленський Туреччина Реджеп Ердоган війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
