Зеленський вирушить до Іспанії та Туреччини з візитами — що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 листопада, вирушить з офіційним візитом до Іспанії. А вже завтра у глави держави запланована поїздка до Туреччини, яка стосуватиметься переговорів.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram.

Зеленський анонсував низку дипломатичних візитів

Сьогодні президент має зустрітися із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Очікується, що під час зустрічі країни укладуть угоду для посилення України.

"Сьогодні — зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України", — написав Зеленський.

А вже завтра український лідер має вирушити до Туреччини. Офіційний візит буде стосуватися активізації перемовин для завершення війни.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни — це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент України відвідав Париж та зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Також ми повідомляли, що Франція та Україна уклали стратегічну угоду, яка може вплинути на перебіг війни.