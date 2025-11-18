Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував важливі зустрічі в Іспанії та Туреччині

Зеленський анонсував важливі зустрічі в Іспанії та Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 09:25
Оновлено: 09:50
Зеленський вирушить до Іспанії та Туреччини з візитами — що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 листопада, вирушить з офіційним візитом до Іспанії. А вже завтра у глави держави запланована поїздка до Туреччини, яка стосуватиметься переговорів.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський анонсував низку дипломатичних візитів

Сьогодні президент має зустрітися із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Очікується, що під час зустрічі країни укладуть угоду для посилення України.

"Сьогодні — зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із Премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України", — написав Зеленський.

А вже завтра український лідер має вирушити до Туреччини. Офіційний візит буде стосуватися активізації перемовин для завершення війни.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни — це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент України відвідав Париж та зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Також ми повідомляли, що Франція та Україна уклали стратегічну угоду, яка може вплинути на перебіг війни.

Володимир Зеленський Туреччина Іспанія візит зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації