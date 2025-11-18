Зеленский отправится в Испанию и Турцию с визитами - что известно

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 ноября, отправится с официальным визитом в Испанию, где встретится с премьер-министром Педро Санчесом. А уже завтра у главы государства запланирована поездка в Турцию, которая будет касаться переговоров.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

Реклама

Читайте также:

"Сегодня — встречи в Испании, которые мы давно готовили, и рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы. Каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины. Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", — написал президент.

Новость дополняется...