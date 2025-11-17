Зеленский подытожил встречу с Макроном — ключевые результаты

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон во время встречи 17 ноября 2025 года. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский подытожил сегодняшнюю встречу с Эмманюэлем Макроном, отметив усиление сотрудничества между Украиной и Францией. Лидеры договорились о новых шагах в сфере обороны и безопасности.

Об итогах встречи глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 17 ноября.

Зеленский во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном общения с журналистами в Елисейском дворце в Париже сообщил, что стратегическая договоренность по самолетам Rafale F4, радарам, системам ПВО SAMP/T, ракетам и управляемым бомбам между Украиной и Францией будет работать 10 лет с начала следующего года.

"Защитники жизни всегда должны быть не одни, и я благодарю тебя, Эмманюэль, что поддержка Франции всегда действенная, вполне практичная и действительно придает сил, добавляет надежды", — сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что сегодняшняя встреча добавляет действенных, практических и сильных элементов в защите.

"Украина сможет получить сто самолетов Rafale F4, очень сильные французские радары, восемь систем ПВО SAMP/T по шесть пусковых — и это для кого-то техническая деталь, а для нас это важно: каждая пусковая — это защита каждой жизни, это очень важно, — необходимые для нашей защиты ракеты и управляемые бомбы.

Я хочу подчеркнуть важность этой договоренности — это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года", — отметил президент.

В свою очередь Эмманюэль Макрон добавил, что этот шаг является не только поддержкой Украины, но и модернизацией ее Вооруженных сил.

"О приобретении новых систем ПВО SAMP/T последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта разработка может быть впервые развернута в Украине", — сказал президент Франции.

Лидеры также говорили о перспективах программы SAFE для совместного производства оружия и возможности направления части средств на закупку самолетов Rafale, применении инструмента ERA для удовлетворения оборонных потребностей и решении об использовании замороженных российских активов для защиты Украины.

"Есть путь, который соответствует международному праву, и мы продолжаем работать над обеспечением распределения рисков с нашими международными партнерами, в частности в рамках "семерки", — отметил Макрон.

Кроме того, во время встречи президентов Украины и Франции с представителями оборонных компаний обсудили конкретные детали технологического сотрудничества и определили направление совместного увеличения промышленного и технологического потенциала Украины и Франции.

Также в присутствии Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона состоялось подписание ряда документов. Председатель правления Украинской железной дороги Александр Перцовский и генеральный директор Alstom Transport SA Анри Пупар-Лафарж подписали стратегическое соглашение о поставке в Украину 55 современных грузовых локомотивов. Во время сервисного цикла украинские предприятия будут привлечены к производству и поставке ряда компонентов. Проект финансируют Всемирный банк и ЕБРР, 40% средств — безвозвратный грант Всемирного банка.

"И мы настроены продолжать и это направление сотрудничества с Францией. Сегодня мы начинаем важный и содержательный путь безопасности, и я абсолютно уверен, что мы сможем достичь необходимых нам результатов", — сказал Зеленский.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэль Барро подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами Украины и Франции по реализации приоритетных проектов в стратегических секторах для устойчивости и восстановления Украины. А также грантовое соглашение между правительствами Украины и Франции по содействию поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины.

Добавим, что 17 ноября Макрон дал прогноз относительно того, когда может закончиться полномасштабная война России против Украины.

Также французский лидер объяснил, без чего не будет устойчивого мира в Украине.

В частности, лидер Франции заявил о новом этапе оборонного сотрудничества с Украиной.