Главная Новости дня Макрон ответил, когда может наступить мир между Украиной и РФ

Макрон ответил, когда может наступить мир между Украиной и РФ

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 17:18
обновлено: 17:31
Макрон ответил, когда может закончиться война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон спрогнозировал, когда, по его мнению, может наступить мир между Украиной и Россией. Французский лидер надеется, что завершить полномасштабную войну удастся до 2027 года, то есть до конца его каденции.

Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 17 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Сегодня, 17 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что надеется достичь мира между Украиной и Россией до 2027 года. То есть до следующих президентских выборов во Франции.

"Каждый день означает боль, и я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. Недавние решения по санкциям против России являются реальными поворотными моментами. В последние недели мы изменили игру с точки зрения давления", — сказал лидер Франции.

Заметим, что для Эмманюэля Макрона это уже второй президентский срок и он больше не сможет переизбираться. Таким образом он надеется, что полномасштабная война в Украине завершится до конца его каденции.

Недавно французский лидер заявил, что Россия постоянно отказывается от любых попыток договориться о мире.

Также Макрон заявил, что в ближайшее время "Коалиция решительных" перейдет на новый этап развертывания сил в Украине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
