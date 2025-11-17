Макрон відповів, коли може закінчитися війна в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон спрогнозував, коли, на його думку, може настати мир між Україною та Росією. Французький лідер сподівається, що завершити повномасштабну війну вдасться до 2027 року, тобто до кінця його каденції.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 17 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Сьогодні, 17 листопада, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що сподівається досягти миру між Україною та Росією до 2027 року. Тобто до наступних президентських виборів у Франції.

"Кожен день означає біль, і я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Нещодавні рішення щодо санкцій проти Росії є реальними поворотними моментами. Останніми тижнями ми змінили гру з погляду тиску", — сказав лідер Франції.

Зауважимо, що для Емманюеля Макрона це вже другий президентський термін і він більше не зможе переобиратися. Таким чином він сподівається, що повномасштабна війна в Україні завершиться до кінця його каденції.

Нещодавно французький лідер заявив, що Росія постійно відмовляється від будь-яких спроб домовитися про мир.

Також Макрон заявив, що найближчим часом "Коаліція рішучих" перейде на новий етап розгортання сил в Україні.