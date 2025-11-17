Росія не хоче миру — Макрон розкрив деталі

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна вже з травня 2025 року демонструє прагнення до завершення війни дипломатичним шляхом. Водночас Росія постійно відмовляється від будь-яких спроб домовленостей і продовжує нищити цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у понеділок, 17 листопада.

Макрон — про позицію Росії щодо війни

Французький лідер наголосив, що Україна неодноразово пропонувала варіанти мирного врегулювання, проте Кремль послідовно обирає шлях агресії. За його словами, ракетні обстріли українських міст, атаки на енергетику та нищення цивільних об’єктів є прямим свідченням того, що Москва не зацікавлена в мирі.

"Вже ніхто не вірить словам Росії, що вона хоче миру", — підкреслив Макрон.

Президент Франції додав, що Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони SAMP/T із покращеними характеристиками раніше, ніж вони надійдуть до французької армії. Він наголосив, що ці комплекси нині проходять модернізацію та будуть першими розгорнуті саме в Україні, аби зміцнити її повітряну безпеку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і Еммануель Макрон підписали історичну оборонну декларацію, яка стала новим етапом у стратегічному партнерстві України та Франції.

Раніше ми також інформували, що Франція передасть Україні модернізовані системи SAMP/T, — про це заявив президент Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.