Україна отримає SAMP/T нового зразка першою у світі

Макрон оголосив про передачу Україні вдосконаленої ППО
Франція передасть Україні модернізовані системи протиповітряної оборони SAMP/T, які наразі проходять оновлення. Такі поставки передбачені в оборонній угоді між Києвом і Парижем.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.
Україні передадуть вдосконалену версію ППО SAMP/T
Макрон наголосив, що саме Україна стане першою країною, яка отримає поліпшену версію SAMP/T — навіть раніше, ніж французькі підрозділи. За його словами, це рішення ухвалене для того, щоб посилити українську повітряну оборону в умовах постійних російських атак.
Постачання модернізованих систем стане частиною ширшої оборонної підтримки, яку Франція розширює на основі стратегічної угоди з Україною.
Нагадаємо, Україна та Франція підписали нову угоду про оборонну співпрацю. Відомо, що Україна в рамках угоди може отримати 100 винищувачів від Франції.
