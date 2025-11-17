Україна отримає SAMP/T нового зразка першою у світі

Зенітно-ракетна комплекс середньої дальності SAMP/T у Парижі. Фото: Людовік Марін/Pool via REUTERS

Франція передасть Україні модернізовані системи протиповітряної оборони SAMP/T, які наразі проходять оновлення. Такі поставки передбачені в оборонній угоді між Києвом і Парижем.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Реклама

Читайте також:

Україні передадуть вдосконалену версію ППО SAMP/T

Макрон наголосив, що саме Україна стане першою країною, яка отримає поліпшену версію SAMP/T — навіть раніше, ніж французькі підрозділи. За його словами, це рішення ухвалене для того, щоб посилити українську повітряну оборону в умовах постійних російських атак.

Постачання модернізованих систем стане частиною ширшої оборонної підтримки, яку Франція розширює на основі стратегічної угоди з Україною.

Нагадаємо, Україна та Франція підписали нову угоду про оборонну співпрацю. Відомо, що Україна в рамках угоди може отримати 100 винищувачів від Франції.