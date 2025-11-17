Украина получит SAMP/T нового образца первой в мире

Макрон объявил о передаче Украине усовершенствованной ПВО
Франция передаст Украине модернизированные системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые сейчас проходят обновление. Такие поставки предусмотрены в оборонном соглашении между Киевом и Парижем.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Украине передадут усовершенствованную версию ПВО SAMP/T
Макрон подчеркнул, что именно Украина станет первой страной, которая получит улучшенную версию SAMP/T - даже раньше, чем французские подразделения. По его словам, это решение принято для того, чтобы усилить украинскую воздушную оборону в условиях постоянных российских атак.
Поставка модернизированных систем станет частью более широкой оборонной поддержки, которую Франция расширяет на основе стратегического соглашения с Украиной.
Напомним, Украина и Франция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве. Известно, что Украина в рамках соглашения может получить 100 истребителей от Франции.
