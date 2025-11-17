Видео
Макрон объявил о передаче Украине усовершенствованной ПВО

Макрон объявил о передаче Украине усовершенствованной ПВО


Дата публикации 17 ноября 2025 14:26
обновлено: 14:32
Украина получит SAMP/T нового образца первой в мире
Зенитно-ракетный комплекс средней дальности SAMP/T в Париже. Фото: Людовик Марин/Pool via REUTERS

Франция передаст Украине модернизированные системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые сейчас проходят обновление. Такие поставки предусмотрены в оборонном соглашении между Киевом и Парижем.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Украине передадут усовершенствованную версию ПВО SAMP/T

Макрон подчеркнул, что именно Украина станет первой страной, которая получит улучшенную версию SAMP/T - даже раньше, чем французские подразделения. По его словам, это решение принято для того, чтобы усилить украинскую воздушную оборону в условиях постоянных российских атак.

Поставка модернизированных систем станет частью более широкой оборонной поддержки, которую Франция расширяет на основе стратегического соглашения с Украиной.

Напомним, Украина и Франция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве. Известно, что Украина в рамках соглашения может получить 100 истребителей от Франции.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон военная помощь военная техника ПВО война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
