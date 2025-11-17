Видео
Україна
Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение по Украине

Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение по Украине

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 11:57
обновлено: 12:23
Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение — что известно
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон подписали стратегическое соглашение. Оно предусматривает усиление украинской обороноспособности.

Об этом стало известно из встречи лидеров в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Стратегическое соглашение между Украиной и Францией

Во время официального визита украинского лидера в Париж между странами было подписано историческое соглашение, которое имеет целью укрепить обороноспособность Украины в войне с РФ. В частности, речь идет о противовоздушном комплексе.

Как ранее сообщало издание Reuters, 10-летнее стратегическое авиационное соглашение будет предусматривать передачу Украине многоцелевых истребителей Rafale. Источники Reuters также отмечают, что могут быть согласованы дополнительные поставки систем ПВО SAMP/T вместе с ракетами и средствами противодействия дронам.

Напомним, ранее анонсировалось, что встреча Макрона и Зеленского в Париже будет посвящена углублению сотрудничества между государствами в сферах энергетики и оборонно-экономического партнерства.

А также Украина и Греция подписали соглашение по импорту газа в зимний период.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Украина соглашение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
