Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение — что известно

Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение по Украине
Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон подписали стратегическое соглашение. Оно предусматривает усиление украинской обороноспособности.
Об этом стало известно из встречи лидеров в понедельник, 17 ноября.
Стратегическое соглашение между Украиной и Францией
Во время официального визита украинского лидера в Париж между странами было подписано историческое соглашение, которое имеет целью укрепить обороноспособность Украины в войне с РФ. В частности, речь идет о противовоздушном комплексе.
Как ранее сообщало издание Reuters, 10-летнее стратегическое авиационное соглашение будет предусматривать передачу Украине многоцелевых истребителей Rafale. Источники Reuters также отмечают, что могут быть согласованы дополнительные поставки систем ПВО SAMP/T вместе с ракетами и средствами противодействия дронам.
Напомним, ранее анонсировалось, что встреча Макрона и Зеленского в Париже будет посвящена углублению сотрудничества между государствами в сферах энергетики и оборонно-экономического партнерства.
А также Украина и Греция подписали соглашение по импорту газа в зимний период.
