Зеленский и Макрон подписали стратегическое соглашение — что известно

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон подписали стратегическое соглашение. Оно предусматривает усиление украинской обороноспособности.

Об этом стало известно из встречи лидеров в понедельник, 17 ноября.

Стратегическое соглашение между Украиной и Францией

Во время официального визита украинского лидера в Париж между странами было подписано историческое соглашение, которое имеет целью укрепить обороноспособность Украины в войне с РФ. В частности, речь идет о противовоздушном комплексе.

Как ранее сообщало издание Reuters, 10-летнее стратегическое авиационное соглашение будет предусматривать передачу Украине многоцелевых истребителей Rafale. Источники Reuters также отмечают, что могут быть согласованы дополнительные поставки систем ПВО SAMP/T вместе с ракетами и средствами противодействия дронам.

Напомним, ранее анонсировалось, что встреча Макрона и Зеленского в Париже будет посвящена углублению сотрудничества между государствами в сферах энергетики и оборонно-экономического партнерства.

А также Украина и Греция подписали соглашение по импорту газа в зимний период.