Украина и Греция подписали соглашение о поставках газа

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: ОПУ

В воскресенье, 16 ноября, в Афинах Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В их присутствии состоялось подписание Письма о намерениях по поставкам природного газа в Украину в зимний период.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский отметил, что Греция с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине, участвует в совместной работе с Европой, с другими партнерами, чтобы мы достигли тех условий, когда мир станет возможным.

"Сегодня у нас чрезвычайно важная договоренность по поставкам газа в Украину — во время нашей встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом подписано Письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину на этот зимний период", — сообщил украинский лидер.

Документ подписали председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий и гендиректор греческой государственной компании DEPA Commercial Константинос Ксиферас. В рамках будущего соглашения транспортировка газа в Украину будет осуществляться по маршруту, который совместно обеспечивают операторы газотранспортных систем пяти европейских стран.

Президент и премьер-министр также обсудили долгосрочные договоренности — получение природного газа из США через Грецию. Владимир Зеленский поблагодарил за эту возможность Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу.

Зеленский отметил, что большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для российских ракет и дронов.

"Наши договоренности с Грецией сегодня — это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на зиму, чтобы обеспечить Украину газом. Поставки начнутся уже в январе. Кроме договоренности об оперативных поставках, есть и долгосрочные договоренности.

Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису, команде, компаниям, всем, кто помогает, чтобы такие договоренности были и чтобы мы их могли реализовать. Спасибо, Греция", — подытожил президент Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что 16 ноября Зеленский встретился с президентом Греции Константиносом Тасуласом.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.