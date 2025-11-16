Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил о новом направлении импорта газа из Греции

Зеленский заявил о новом направлении импорта газа из Греции

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 07:39
обновлено: 07:53
Новый импорт газа и усиление ПВО — Зеленский объявил о новых договоренностях
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции. Кроме того, готовится соглашение с Францией по усилению защиты неба.

Об этом глава государство сообщил в обращении воскресенье, 16 ноября.

Читайте также:

Импорт газа для Украины

"Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины", — отметил Зеленский.

По его словам, у Украины уже есть договоренности о финансировании импорта газа. Он отметил, что удастся закрыть потребность почти 2 миллиарда евро, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских обстрелов.

Глава государства рассказал, что правительство уже направило средства на финансирование импорта, а также помогают европейские партнеры, европейские банки, украинские банки, Норвегия, а также продолжается работа с американскими партнерами. Он подчеркнул, что будет полное финансирование.

"Делаем широкие возможности для поставок зимой", — отметил Зеленский.

Соглашение с Францией

Президент анонсировал историческое соглашение с Францией. По его словам, будет значительное усиление боевой авиации Украины, защиты неба, а также других оборонных возможностей.

Напомним, Зеленский сообщил, что Литва предложила Украине помощь с поставками газа.

Ранее премьер Юлия Свириденко заявила, что Словакия рассматривает возможность уменьшения тарифа на транзит газа для Украины.

Владимир Зеленский Греция Украина газ импорт
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
