Газ и безопасность - Зеленский раскрыл содержание разговора с Науседой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Во время обсуждения стороны договорились о новой энергетической поддержке для Украины и совместных шагах по усилению безопасности в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Литва поможет Украине подготовиться к зиме

Президент Украины отметил, что Литва в очередной раз продемонстрировала готовность поддержать украинский народ в самый сложный период - перед началом зимы. В частности, речь идет о помощи в энергетическом секторе, а также координации действий для укрепления региональной безопасности. Кроме того, президенты обсудили актуальную ситуацию на фронте и угрозы со стороны Беларуси.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Хороший разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва очень помогает нам с самого начала этой войны, и мы очень ценим всю оказанную поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Литва предложила Украине помощь с поставками газа, а также готова координировать работу команд для реализации новых договоренностей. Украина, в свою очередь, выразила готовность помочь Литве в противодействии гибридным угрозам со стороны Беларуси. Зеленский подчеркнул, что совместные усилия союзников направлены на усиление стабильности и мира в регионе.

Также стороны согласовали позиции в дипломатической плоскости и скоординировали шаги на ближайшее время. Зеленский сообщил, что проинформировал литовского коллегу о ситуации на поле боя, подчеркнув: украинские защитники продолжают удерживать линию обороны, несмотря на попытки России распространять ложные нарративы в медиа.

