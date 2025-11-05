Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал, как Литва поможет Украине в скором времени

Зеленский рассказал, как Литва поможет Украине в скором времени

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:42
обновлено: 18:06
Газ и безопасность - Зеленский раскрыл содержание разговора с Науседой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Во время обсуждения стороны договорились о новой энергетической поддержке для Украины и совместных шагах по усилению безопасности в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Литва поможет Украине подготовиться к зиме

Президент Украины отметил, что Литва в очередной раз продемонстрировала готовность поддержать украинский народ в самый сложный период - перед началом зимы. В частности, речь идет о помощи в энергетическом секторе, а также координации действий для укрепления региональной безопасности. Кроме того, президенты обсудили актуальную ситуацию на фронте и угрозы со стороны Беларуси.

Зеленский рассказал, как Литва поможет Украине в скором времени - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Хороший разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва очень помогает нам с самого начала этой войны, и мы очень ценим всю оказанную поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Литва предложила Украине помощь с поставками газа, а также готова координировать работу команд для реализации новых договоренностей. Украина, в свою очередь, выразила готовность помочь Литве в противодействии гибридным угрозам со стороны Беларуси. Зеленский подчеркнул, что совместные усилия союзников направлены на усиление стабильности и мира в регионе.

Также стороны согласовали позиции в дипломатической плоскости и скоординировали шаги на ближайшее время. Зеленский сообщил, что проинформировал литовского коллегу о ситуации на поле боя, подчеркнув: украинские защитники продолжают удерживать линию обороны, несмотря на попытки России распространять ложные нарративы в медиа.

Напомним, что Александр Лукашенко оправдал появление метеорологических шаров над Литвой странным обвинением — узнайте, что именно он сказал.

Ранее мы также информировали, что Украина впервые передала российского военного Литве для судебного преследования — известно, в чем именно его обвиняют.

Владимир Зеленский Гитанас Науседа Литва газ Беларусь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации