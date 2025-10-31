Украина передала российского военного Литве для суда

Украина передает Литве российского военного. Фото: кадр из видео

Впервые с начала полномасштабной войны Украина передала российского военнослужащего Литве для уголовного преследования за военные преступления. Он подозревается в пытках, незаконном лишении свободы и нарушении Женевских конвенций.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Украина передала Литве российского военного — подробности

Украина передала Литве лицо, подозреваемое в совершении военных преступлений, в частности против гражданина Литовской Республики, которые были совершены в Мелитополе в 2022 году во время временной оккупации этого украинского города. Подозреваемый был доставлен в Литву и передан 29 октября 2025 года.

Это первый случай с начала полномасштабной войны России против Украины, когда Украина передает задержанного российского военнослужащего другому государству для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.

После завершения всех юридических процедур 8 сентября 2025 года Генеральный прокурор Украины принял решение об экстрадиции подозреваемого, а 28 октября 2025 года он был передан Литве.

Уже 30 октября Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры об аресте подозреваемого сроком на три месяца. В Литве этому лицу предъявлено подозрение в совершении военных преступлений против гражданских лиц и военнопленных, их пытках, незаконном лишении свободы, а также в нарушении Женевских конвенций и законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса.

Передача подозреваемого расценивается как чрезвычайно важный прецедент эффективного международного сотрудничества между органами прокуратуры и практического внедрения норм международного гуманитарного права в современных условиях.

Согласно литовскому законодательству, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение.

Что известно о военном РФ, которого Украина передала Литве

По информации генпрокурора Украины, речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Роботиного.

По данным прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения. Одной из его жертв был гражданин Литвы.

Скриншот сообщения генпрокурора/Facebook

