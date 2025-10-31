Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина передала Литве военного РФ для суда — что натворил

Украина передала Литве военного РФ для суда — что натворил

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 20:00
обновлено: 20:53
Украина передала российского военного Литве для суда
Украина передает Литве российского военного. Фото: кадр из видео

Впервые с начала полномасштабной войны Украина передала российского военнослужащего Литве для уголовного преследования за военные преступления. Он подозревается в пытках, незаконном лишении свободы и нарушении Женевских конвенций.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Украина передала Литве российского военного — подробности

Украина передала Литве лицо, подозреваемое в совершении военных преступлений, в частности против гражданина Литовской Республики, которые были совершены в Мелитополе в 2022 году во время временной оккупации этого украинского города. Подозреваемый был доставлен в Литву и передан 29 октября 2025 года.

Это первый случай с начала полномасштабной войны России против Украины, когда Украина передает задержанного российского военнослужащего другому государству для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.

После завершения всех юридических процедур 8 сентября 2025 года Генеральный прокурор Украины принял решение об экстрадиции подозреваемого, а 28 октября 2025 года он был передан Литве.

Уже 30 октября Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры об аресте подозреваемого сроком на три месяца. В Литве этому лицу предъявлено подозрение в совершении военных преступлений против гражданских лиц и военнопленных, их пытках, незаконном лишении свободы, а также в нарушении Женевских конвенций и законов и обычаев войны в соответствии со статьями 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса.

Передача подозреваемого расценивается как чрезвычайно важный прецедент эффективного международного сотрудничества между органами прокуратуры и практического внедрения норм международного гуманитарного права в современных условиях.

Согласно литовскому законодательству, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение.

Что известно о военном РФ, которого Украина передала Литве

По информации генпрокурора Украины, речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Роботиного.

По данным прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения. Одной из его жертв был гражданин Литвы.

Генпрокурор Кравченко
Скриншот сообщения генпрокурора/Facebook

Недавно мы сообщали, что на Харьковщине будут судить российского военнослужащего, который расстрелял автомобиль с людьми.

Также мы информировали, когда заработает Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Литва россияне оккупанты война в Украине Руслан Кравченко пытки
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации