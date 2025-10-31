Україна передала російського військового Литві для суду

Україна передає Литві російського військового. Фото: кадр з відео

Вперше від початку повномасштабної війни Україна передала російського військовослужбовця Литві для кримінального переслідування за воєнні злочини. Він підозрюється у катуваннях, незаконному позбавленні волі та порушенні Женевських конвенцій.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Україна передала Литві російського військового — деталі

Україна передала Литві особу, підозрювану у вчиненні воєнних злочинів, зокрема проти громадянина Литовської Республіки, які були скоєні у Мелітополі у 2022 році під час тимчасової окупації цього українського міста. Підозрюваного було доставлено до Литви та передано 29 жовтня 2025 року.

Це перший випадок з початку повномасштабної війни Росії проти України, коли Україна передає затриманого російського військовослужбовця іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з принципом універсальної юрисдикції.

Після завершення всіх юридичних процедур 8 вересня 2025 року Генеральний прокурор України ухвалив рішення про екстрадицію підозрюваного, а 28 жовтня 2025 року його було передано Литві.

Вже 30 жовтня Вільнюський окружний суд задовольнив клопотання прокурора Генеральної прокуратури про арешт підозрюваного строком на три місяці. У Литві цій особі пред’явлено підозру у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних осіб і військовополонених, їх катуванні, незаконному позбавленні волі, а також у порушенні Женевських конвенцій і законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу.

Передача підозрюваного розцінюється як надзвичайно важливий прецедент ефективної міжнародної співпраці між органами прокуратури та практичного впровадження норм міжнародного гуманітарного права в сучасних умовах.

Згідно з литовським законодавством, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від десяти до двадцяти років або довічне ув’язнення.

Що відомо про військового РФ, якого Україна передала Литві

За інформацією генпрокурора України, йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС РФ, якого українські захисники взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботиного.

За даними прокуратури, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом з іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви.

Скриншот повідомлення генпрокурора/Facebook

Нещодавно ми повідомляли, що на Харківщині судитимуть російського військовослужбовця, який розстріляв автомобіль з людьми.

Також ми інформували, коли запрацює Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.