Рада Європи готує Спеціальний трибунал для покарання за агресію проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів подробиці про підготовку до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Саме він має стати ключовим міжнародним механізмом притягнення до відповідальності російського керівництва за розв’язану війну.

Про це Ален Берсе розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За словами Берсе, Рада Європи активно працює над усіма аспектами підготовки до запуску трибуналу. Після підписання 25 червня у Страсбурзі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи процес увійшов у практичну фазу. Водночас він наголосив, що головною умовою подальшого прогресу є фінансування.

"Ми запустили величезний обсяг роботи. Ведеться вся необхідна підготовка до створення Трибуналу. Ми готові активувати передову команду для підготовки всіх необхідних складових для Трибуналу. Я говорю про правові інструменти, інфраструктуру, персонал. І ми зараз намагаємося, і сподіваюся, що незабаром це стане можливим, профінансувати цей перший крок, бо нам потрібне фінансування від держав-членів або від партнерів, щоб це запрацювало. І тоді ми будемо готові. Ми рухаємося максимально швидко", — сказав Ален Берсе.

Водночас генеральний секретар Ради Європи не зміг чітко запевнити, що Трибунал почне працювати у 2026 році, бо це залежить від того, скільки країн долучаться до цього процесу.

Паралельно Рада Європи просуває створення Міжнародної комісії з розгляду вимог України про компенсацію збитків, завданих російською агресією. Вона стане логічним продовженням Реєстру збитків, який уже діє.

"Можу сказати, що для Комісії з претензій знадобиться кілька місяців для наступного кроку, бо є активне залучення держав-членів Реєстру. Ми сподіваємося, і працюємо в цьому напрямку, досягти угоди про створення Комісії до кінця 2025 року", — пояснив посадовець.

Також генсек Ради Європи нагадав, що 141 країна-член ООН визнала дії Росії злочином агресії. Однак наразі не існує міжнародного судового органу, який має юрисдикцію щодо цього злочину, тому трибунал створюється повністю "з нуля".

"Складність для нас у тому, що ми повинні створювати це без жодних попередніх прикладів. Я не можу сказати вам, як буде можливо зробити всі ці кроки і що коли станеться", — резюмумвав Берсе.

Відповідаючи на запитання, коли світ зможе побачити російського президента за ґратами, він утримався від прогнозів, але запевнив, що механізми справедливості поступово формуються.

Щодо поєднання процесів можливих переговорів із Росією та одночасного запуску механізмів покарання її лідерів, Берсе визнав, що це складна дилема, яка виходить за межі компетенції Ради Європи.

"Наша організація не може вирішити все. І ми не перебуваємо в самому центрі всіх обговорень щодо того, як це завершиться. Те, що ми можемо зробити, — це підготувати настільки, наскільки можливо, всі складові відповідальності", — пояснив генеральний секретар Ради Європи.

Нагадаємо, у травні 2025 року у Львові підписали декларацію щодо спецтрибуналу для Росії. У липні Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу, яку потім прийняли у Верховній Раді.