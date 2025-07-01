Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про трибунал Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Дані документи відкривають шлях до фактичного початку створення міжнародного правового механізму для притягнення агресора до відповідальності.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму офіційному акаунті у Telegram.

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"Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу", — заявив Зеленський.

Глава держави закликав Верховну Раду розглянути це питання невідкладно та доручив підготувати всі необхідні законодавчі зміни для реалізації угоди. За його словами, українська сторона має забезпечити повну готовність до запуску трибуналу.

"Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції", — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що злочин агресії не має залишитися безкарним, і створення трибуналу є не лише питанням справедливості для України, а й спільним інтересом усього цивілізованого світу, який прагне миру.

"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", — підсумував президент України.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що прокуратура в Україні зареєструвала уже понад 190 тисяч злочинів Росії проти українців.

Тим часом Росія втретє увійшла до переліку країн, які вбивають дітей під час збройних конфліктів.