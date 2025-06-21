РФ втретє потрапила до списку країн, які вбивають дітей

Російські окупанти. Фото: РосЗМІ

Росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби". Це перелік держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів.

Про це повідомив керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак у суботу, 21 червня, в Telegram.

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"Росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби" — переліку держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів, відповідно до щорічної доповіді Генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт", — повідомив керівник ОПУ.

А також зазначив, що це єдина країна — постійний член Радбезу ООН, яка системно вбиває та калічить дітей, атакує школи й лікарні, викрадає дітей і суттєво обмежує гуманітарний доступ до них на тимчасово окупованих територіях.

Єрмак зауважив, що включення Росії до цього списку вчергове фіксує її відповідальність за масштабні злочини проти дітей та створює підґрунтя для посиленого міжнародного тиску, включно із санкційними інструментами, передбаченими в межах цього механізму.

"Світ має реагувати. Кожна дитина заслуговує на захист. І жодна держава не може залишитися безкарною за спробу позбавити дітей безпеки, свободи й майбутнього. Грубі порушення прав дітей не повинні залишатись безкарними", — наголосив очільник ОПУ.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше в Офісі президента повідомили, скільки дітей із РФ вдалося повернути до України.

Зокрема, Єрмак повідомив про сигнал зі США щодо того, що мирної угоди з РФ без повернення викрадених українських дітей не буде.