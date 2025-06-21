Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія втретє потрапила до переліку країн, що вбивають дітей — ОП

Росія втретє потрапила до переліку країн, що вбивають дітей — ОП

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 13:53
РФ втретє потрапила до списку країн, які вбивають дітей
Російські окупанти. Фото: РосЗМІ
Ключові моменти РФ втретє потрапила до "Списку ганьби" — деталі

Росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби". Це перелік держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів.

Про це повідомив керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак у суботу, 21 червня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

РФ втретє потрапила до "Списку ганьби" — деталі

"Росія втретє поспіль потрапила до "Списку ганьби" — переліку держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів, відповідно до щорічної доповіді Генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт", — повідомив керівник ОПУ.

А також зазначив, що це єдина країна — постійний член Радбезу ООН, яка системно вбиває та калічить дітей, атакує школи й лікарні, викрадає дітей і суттєво обмежує гуманітарний доступ до них на тимчасово окупованих територіях.

Єрмак зауважив, що включення Росії до цього списку вчергове фіксує її відповідальність за масштабні злочини проти дітей та створює підґрунтя для посиленого міжнародного тиску, включно із санкційними інструментами, передбаченими в межах цього механізму.

"Світ має реагувати. Кожна дитина заслуговує на захист. І жодна держава не може залишитися безкарною за спробу позбавити дітей безпеки, свободи й майбутнього. Грубі порушення прав дітей не повинні залишатись безкарними", — наголосив очільник ОПУ.

Єрмак діти
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше в Офісі президента повідомили, скільки дітей із РФ вдалося повернути до України.

Зокрема, Єрмак повідомив про сигнал зі США щодо того, що мирної угоди з РФ без повернення викрадених українських дітей не буде.

діти вбивство військові злочини війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації