РФ в третий раз попала в список стран, которые убивают детей

Российские оккупанты. Фото: РосСМИ

Россия в третий раз подряд попала в "Список позора". Это перечень государств, которые убивают и калечат детей во время вооруженных конфликтов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак в субботу, 21 июня, в Telegram.

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"Россия в третий раз подряд попала в "Список позора" — перечень государств, которые убивают и калечат детей во время вооруженных конфликтов, согласно ежегодному докладу Генерального секретаря ООН "Дети и вооруженный конфликт", — сообщил руководитель ОПУ.

А также отметил, что это единственная страна — постоянный член Совбеза ООН, которая системно убивает и калечит детей, атакует школы и больницы, похищает детей и существенно ограничивает гуманитарный доступ к ним на временно оккупированных территориях.

Ермак отметил, что включение России в этот список в очередной раз фиксирует ее ответственность за масштабные преступления против детей и создает основу для усиленного международного давления, включая санкционные инструменты, предусмотренные в рамках этого механизма.

"Мир должен реагировать. Каждый ребенок заслуживает защиты. И ни одно государство не может остаться безнаказанным за попытку лишить детей безопасности, свободы и будущего. Грубые нарушения прав детей не должны оставаться безнаказанными", — подчеркнул глава ОПУ.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее в Офисе президента сообщили, сколько детей из РФ удалось вернуть в Украину.

В частности, Ермак сообщил о сигнале из США относительно того, что мирного соглашения с РФ без возвращения похищенных украинских детей не будет.