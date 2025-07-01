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Зеленский подписал документы для запуска трибунала над Россией

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:26
Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о трибунале России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Данные документы открывают путь к фактическому началу создания международного правового механизма для привлечения агрессора к ответственности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном аккаунте в Telegram.

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"Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала", — заявил Зеленский.

Глава государства призвал Верховную Раду рассмотреть этот вопрос безотлагательно и поручил подготовить все необходимые законодательные изменения для реализации соглашения. По его словам, украинская сторона должна обеспечить полную готовность к запуску трибунала.

"Ожидаю и быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института", — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным, и создание трибунала является не только вопросом справедливости для Украины, но и общим интересом всего цивилизованного мира, который стремится к миру.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", — подытожил президент Украины.

Напомним, в мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что прокуратура в Украине зарегистрировала уже более 190 тысяч преступлений России против украинцев.

Между тем Россия в третий раз вошла в перечень стран, которые убивают детей во время вооруженных конфликтов.

Владимир Зеленский военные преступления трибунал над россией указ Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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