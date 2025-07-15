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Парламент ратифікував угоду про трибунал щодо агресії РФ

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Дата публікації: 15 липня 2025 12:49
Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України — Рада схвалила угоду
Депутати Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. "За" проголосували  323 народних депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк зазначив, що за ратифікацію угоди з Радою Європи проголосували  323 народних депутати. 

"Парламент ратифікував Угоду між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

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Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі 10 липня заявив, що вже близько 40 держав підписали угоду про створення спеціального трибуналу для Росії. 

А 1 липня глава держави підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада трибунал над росією Рада Європи угода парламент
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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