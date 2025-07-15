Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины - Рада одобрила соглашение

Парламент ратифицировал соглашение о трибунале по агрессии РФ
Во вторник, 15 июля, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. "За" проголосовали 323 народных депутата.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Спецтрибунал против РФ
Железняк отметил, что за ратификацию соглашения с Советом Европы проголосовали 323 народных депутата.
"Парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины", — говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля заявил, что уже около 40 государств подписали соглашение о создании специального трибунала для России.
А 1 июля глава государства подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
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