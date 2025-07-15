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Парламент ратифицировал соглашение о трибунале по агрессии РФ

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Дата публикации 15 июля 2025 12:49
Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины - Рада одобрила соглашение
Депутаты Верховной Рады. Иллюстративное фото: пресс-служба ВР

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. "За" проголосовали 323 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк отметил, что за ратификацию соглашения с Советом Европы проголосовали 323 народных депутата.

"Парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

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Итоги голосования. Фото: Ярослав Железняк

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля заявил, что уже около 40 государств подписали соглашение о создании специального трибунала для России.

А 1 июля глава государства подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада трибунал над россией Рада Европы соглашение парламент
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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