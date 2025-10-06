Видео
Главная Новости дня Когда заработает Трибунал — генсек Совета Европы назвал нюансы

Когда заработает Трибунал — генсек Совета Европы назвал нюансы

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 11:08
Совет Европы готовит Специальный трибунал для наказания за агрессию против Украины
Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал подробности о подготовке к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Именно он должен стать ключевым международным механизмом привлечения к ответственности российского руководства за развязанную войну.

Об этом Ален Берсе рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Когда заработает Специальный трибунал против Путина и других военных преступников

По словам Берсе, Совет Европы активно работает над всеми аспектами подготовки к запуску трибунала. После подписания 25 июня в Страсбурге двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы процесс вошел в практическую фазу. В то же время он отметил, что главным условием дальнейшего прогресса является финансирование.

"Мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию Трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для Трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг, потому что нам нужно финансирование от государств-членов или от партнеров, чтобы это заработало. И тогда мы будем готовы. Мы движемся максимально быстро", — сказал Ален Берсе.

В то же время генеральный секретарь Совета Европы не смог четко заверить, что Трибунал начнет работать в 2026 году, потому что это зависит от того, сколько стран присоединятся к этому процессу.

Параллельно Совет Европы продвигает создание Международной комиссии по рассмотрению требований Украины о компенсации ущерба, причиненного российской агрессией. Она станет логическим продолжением Реестра убытков, который уже действует.

"Могу сказать, что для Комиссии по претензиям понадобится несколько месяцев для следующего шага, потому что есть активное привлечение государств-членов Реестра. Мы надеемся, и работаем в этом направлении, достичь соглашения о создании Комиссии до конца 2025 года", — пояснил чиновник.

Также генсек Совета Европы напомнил, что 141 страна-член ООН признала действия России преступлением агрессии. Однако пока не существует международного судебного органа, который имеет юрисдикцию в отношении этого преступления, поэтому трибунал создается полностью "с нуля".

"Сложность для нас в том, что мы должны создавать это без всяких предыдущих примеров. Я не могу сказать вам, как будет возможно сделать все эти шаги и что когда произойдет", — резюмировал Берсе.

Отвечая на вопрос, когда мир сможет увидеть российского президента за решеткой, он воздержался от прогнозов, но заверил, что механизмы справедливости постепенно формируются.

Относительно сочетания процессов возможных переговоров с Россией и одновременного запуска механизмов наказания ее лидеров, Берсе признал, что это сложная дилемма, которая выходит за пределы компетенции Совета Европы.

"Наша организация не может решить все. И мы не находимся в самом центре всех обсуждений относительно того, как это завершится. То, что мы можем сделать, — это подготовить настолько, насколько возможно, все составляющие ответственности", — пояснил генеральный секретарь Совета Европы.

Напомним, в мае 2025 года во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России. В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала, которое затем приняли в Верховной Раде.

правосудие военные преступления трибунал над россией Рада Европы Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
