Главная Новости дня Лукашенко "объяснил", почему над Литвой появились шары

Лукашенко "объяснил", почему над Литвой появились шары

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 18:43
обновлено: 18:43
Над Литвой фиксируют шары — Лукашенко придумал причину
Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "объяснил", почему над Литвой фиксировали метеорологические шары. Он обвинил литовцев в контрабанде.

Об этом сообщает Delfi.

Читайте также:

Над Литвой фиксируют шары, которые залетают с белорусской территории

Лукашенко заявил, что якобы "литовцы перебрасывали сигареты на метеозондах". По его словам, они "хотели заработать на контрабанде".

"Их к этому подтолкнула собственная власть, которая разрушила нормальные торговые связи и построила забор на границе. Литовская и польская власть — это ваша вина. Вы сами поставили людей в такие условия, толкнув их на преступление", — подчеркнул самопровозглашенный лидер Беларуси.

По его словам, белорусы "законно покупали сигареты на фабриках и продавали литовцам", которые впоследствии якобы "переправляли товар через границу шарами".

"Наши брали сигареты по выгодной цене, продавали литовцам, а те — перебрасывали через забор шарами. Затем товар якобы попадал не только в Литву, но и в Нидерланды или Англию, где цены на сигареты самые высокие", — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что не видит в этом вины белорусов.

Напомним, в ночь на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса закрывали из-за пролета воздушных шаров.

Кроме того, 26 октября также закрывали аэропорт в Литве в результате обнаружения метеозондов, которые летели с территории Беларуси.

Беларусь Александр Лукашенко Литва сигареты Беларусь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
