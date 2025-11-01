Над Литвою фіксують кулі — Лукашенко вигадав причину

Олександр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "пояснив", чому над Литвою фіксували метеорологічні кулі. Він звинуватив литовців у контрабанді.

Про це повідомляє Delfi.

Реклама

Читайте також:

Над Литвою фіксують кулі, які залітають з білоруської території

Лукашенко заявив, що нібито "литовці перекидали сигарети на метеозондах". За його словами, вони "хотіли заробити на контрабанді".

"Їх до цього підштовхнула власна влада, яка зруйнувала нормальні торговельні зв’язки і збудувала паркан на кордоні. Литовська та польська влада — це ваша вина. Ви самі поставили людей у такі умови, штовхнувши їх на злочин", — наголосив самопроголошений лідер Білорусі.

За його словами, білоруси "законно купували сигарети на фабриках та продавали литовцям", які згодом нібито "переправляли товар через кордон кулями".

"Наші брали сигарети за вигідною ціною, продавали литовцям, а ті — перекидали через паркан на кулях. Потім товар нібито потрапляв не лише до Литви, а й до Нідерландів чи Англії, де ціни на сигарети найвищі", — додав він.

Лукашенко наголосив, що не бачить у цьому провини білорусів.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса закривали через проліт повітряних куль.

Крім того, 26 жовтня також закривали аеропорт в Литві внаслідок виявлення метеозондів, які летіли з території Білорусі.