Литва тимчасово закрила Вільнюський аеропорт через метеозонди

У ніч проти неділі, 26 жовтня, влада Литви тимчасово закрила Вільнюський міжнародний аеропорт після виявлення поблизу нього метеозондів, що прилетіли з території Білорусі. Це вже четвертий подібний інцидент за останній місяць, який спричинив призупинення роботи аеропорту та часткове перекриття кордону.

Тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через метеозонди

Національний центр кризового управління Литви повідомив, що роботу Вільнюського аеропорту було зупинено до другої години ночі. У цей час прикордонна служба країни також тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Це рішення ухвалили як запобіжний захід, поки в повітрі перебували невідомі об’єкти.

Виявлені метеозонди виявилися повітряними кулями з вантажем, що прилетіли з боку Білорусі, повідомили литовські власті. За даними литовських правоохоронців, ці шари часто використовують контрабандисти для переправлення сигарет через кордон.

Подібні інциденти вже неодноразово фіксувалися у різних районах країни, а затримання відбуваються й на литовській території, коли підозрювані намагаються забрати вантаж після приземлення метеозондів.

Нагадаємо, що 23 жовтня російські військові літаки короткочасно порушили повітряний простір Литви, і цей інцидент прокоментував президент Гітанас Науседа.

Раніше ми також інформували, що 6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, для якої це став перший закордонний візит.