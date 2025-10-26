Відео
Україна
Аеропорт Вільнюса знову закривали — четвертий інцидент за місяць

Дата публікації: 26 жовтня 2025 08:12
Оновлено: 08:12
Литва тимчасово закрила Вільнюський аеропорт через метеозонди
Аеропорт. Фото ілюстративне: NerdWallet

У ніч проти неділі, 26 жовтня, влада Литви тимчасово закрила Вільнюський міжнародний аеропорт після виявлення поблизу нього метеозондів, що прилетіли з території Білорусі. Це вже четвертий подібний інцидент за останній місяць, який спричинив призупинення роботи аеропорту та часткове перекриття кордону.

Про це повідомили DW.

Читайте також:

Тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через метеозонди

Національний центр кризового управління Литви повідомив, що роботу Вільнюського аеропорту було зупинено до другої години ночі. У цей час прикордонна служба країни також тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Це рішення ухвалили як запобіжний захід, поки в повітрі перебували невідомі об’єкти.

Виявлені метеозонди виявилися повітряними кулями з вантажем, що прилетіли з боку Білорусі, повідомили литовські власті. За даними литовських правоохоронців, ці шари часто використовують контрабандисти для переправлення сигарет через кордон.

Подібні інциденти вже неодноразово фіксувалися у різних районах країни, а затримання відбуваються й на литовській території, коли підозрювані намагаються забрати вантаж після приземлення метеозондів. 

Нагадаємо, що 23 жовтня російські військові літаки короткочасно порушили повітряний простір Литви, і цей інцидент прокоментував президент Гітанас Науседа.

Раніше ми також інформували, що 6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, для якої це став перший закордонний візит.

Литва аеропорти Білорусь Вільнюс зонд
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
