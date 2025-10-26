Литва временно закрыла Вильнюсский аэропорт из-за метеозондов

Аэропорт. Фото иллюстративное: NerdWallet

В ночь на воскресенье, 26 октября, власти Литвы временно закрыли Вильнюсский международный аэропорт после обнаружения вблизи него метеозондов, прилетевших с территории Беларуси. Это уже четвертый подобный инцидент за последний месяц, который повлек приостановление работы аэропорта и частичное перекрытие границы.

Национальный центр кризисного управления Литвы сообщил, что работа Вильнюсского аэропорта была остановлена до двух часов ночи. В это время пограничная служба страны также временно закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью. Это решение приняли в качестве меры предосторожности, пока в воздухе находились неизвестные объекты.

Обнаруженные метеозонды оказались воздушными шарами с грузом, прилетевшими со стороны Беларуси, сообщили литовские власти. По данным литовских правоохранителей, эти шары часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

Подобные инциденты уже неоднократно фиксировались в разных районах страны, а задержания происходят и на литовской территории, когда подозреваемые пытаются забрать груз после приземления метеозондов.

Напомним, что 23 октября российские военные самолеты кратковременно нарушили воздушное пространство Литвы, и этот инцидент прокомментировал президент Гитанас Науседа.

Ранее мы также информировали, что 6 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, для которой это стал первый зарубежный визит.