Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы - реакция Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Reuters

В четверг, 23 октября, российские военные самолеты на короткое время нарушили воздушное пространство Литвы. Этот инцидент прокомментировал президент страны Гитанас Науседа.

Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы.

Реклама

Читайте также:

Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы

По данным Вооруженных сил Литвы, из Калининградской области на территорию страны проникли военные самолеты — истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78. Они пролетели примерно на высоте 700 метров над литовской землей, а продолжительность инцидента составила около 18 секунд.

Чтобы перехватить российские самолеты, в воздух подняли два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые патрулируют литовское небо в рамках миссии НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил инцидент, назвав его грубым нарушением международного права и суверенитета страны.

Напомним, что ранее российские истребители-перехватчики МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пробыли над Финским заливом около 12 минут.

После этого НАТО заявило, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами является частью безответственного поведения России. Реакция на безрассудные действия Москвы будет "решительной и жестокой".