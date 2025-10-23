Літаки РФ порушили повітряний простір Литви - реакція Науседи

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Reuters

У четвер, 23 жовтня, російські військові літаки на короткий час порушили повітряний простір Литви. Цей інцидент прокоментував президент країни Гітанас Науседа.

Про це повідомили Збройні сили Литви.

Літаки РФ порушили повітряний простір Литви

За даними Збройних сил Литви, з Калінінградської області на територію країни проникли військові літаки — винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78. Вони пролетіли приблизно на висоті 700 метрів над литовською землею, а тривалість інциденту становила близько 18 секунд.

Щоб перехопити російські літаки, у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які патрулюють литовське небо в рамках місії НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив інцидент, назвавши його грубим порушенням міжнародного права та суверенітету країни.

Нагадаємо, що раніше російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пробули над Фінською затокою близько 12 хвилин.

Після цього НАТО заявило, що порушення повітряного простору Естонії російськими літаками є частиною безвідповідальної поведінки Росії. Реакція на безрозсудні дії Москви буде "рішучою та жорстокою".