Україна
У Литві відповіли на порушення повітряного простору літаками РФ

У Литві відповіли на порушення повітряного простору літаками РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 23:37
Оновлено: 23:45
Літаки РФ порушили повітряний простір Литви - реакція Науседи
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Reuters

У четвер, 23 жовтня, російські військові літаки на короткий час порушили повітряний простір Литви. Цей інцидент прокоментував президент країни Гітанас Науседа.

Про це повідомили Збройні сили Литви.

Читайте також:

Літаки РФ порушили повітряний простір Литви

За даними Збройних сил Литви, з Калінінградської області на територію країни проникли військові літаки — винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78. Вони пролетіли приблизно на висоті 700 метрів над литовською землею, а тривалість інциденту становила близько 18 секунд.

Щоб перехопити російські літаки, у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які патрулюють литовське небо в рамках місії НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив інцидент, назвавши його грубим порушенням міжнародного права та суверенітету країни.

Нагадаємо, що раніше російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пробули над Фінською затокою близько 12 хвилин.

Після цього НАТО заявило, що порушення повітряного простору Естонії російськими літаками є частиною безвідповідальної поведінки Росії. Реакція на безрозсудні дії Москви буде "рішучою та жорстокою".

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
