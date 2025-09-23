НАТО звинуватило Росію в ескалації на тлі подій в Естонії

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

НАТО заявило, що порушення повітряного простору Естонії російськими літаками 19 вересня є частиною безвідповідальної поведінки Росії. Реакція на безрозсудні дії Москви буде "рішучою та жорстокою".

Про це йдеться у заяві НАТО після засідання 23 вересня.

Реклама

Читайте також:

НАТО пригрозило РФ рішучою відповіддю

Сьогодні відбулося засідання НАТО, яке було скликане на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору через порушення повітряного простору країни. Як відомо, 19 вересня три російські літаки МіГ-31 залетіли у повітряний простір Естонії та перебували там понад десять хвилин.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу цих літаків з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої моделі дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", — йдеться у заяві.

Зазначається, що це вже друге засідання Північноатлантичної ради за статтею 4 за останні два тижні. Перші консультації були 10 вересня, коли Росія порушила повітряний простір Польщі. Крім того, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Румунія також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії.

"Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалацією, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони мають припинитися", — наголосили в НАТО.

Водночас там наголосили, що реакція Альянсу на подібні дії Росії "буде рішучою". У звіті повідомляється, що 12 вересня НАТО розпочало операцію "Східний кордон", аби посилити позиції країн-членів вздовж всього східного флангу.

"Росія не повинна сумніватися: НАТО та союзники застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та сферу, які оберемо самі. Наша відданість статті 5 є непохитною", — підсумували в Альянсі.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW висунули свої припущення, навіщо Росія порушила повітряний простір Естонії. Там вважають, що таким чином Москва намагається оцінити можливості та реакцію НАТО.

Цей інцидент цинічно прокоментували в Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це "безпідставні звинувачення, які спрямовані на нагнітання напруженості".