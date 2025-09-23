Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відповідь буде жорстока — НАТО звинуватило РФ в ескалації

Відповідь буде жорстока — НАТО звинуватило РФ в ескалації

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:25
НАТО звинуватило Росію в ескалації на тлі подій в Естонії
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

НАТО заявило, що порушення повітряного простору Естонії російськими літаками 19 вересня є частиною безвідповідальної поведінки Росії. Реакція на безрозсудні дії Москви буде "рішучою та жорстокою".

Про це йдеться у заяві НАТО після засідання 23 вересня. 

Реклама
Читайте також:

НАТО пригрозило РФ рішучою відповіддю

Сьогодні відбулося засідання НАТО, яке було скликане на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору через порушення повітряного простору країни. Як відомо, 19 вересня три російські літаки МіГ-31 залетіли у повітряний простір Естонії та перебували там понад десять хвилин. 

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу цих літаків з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої моделі дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", — йдеться у заяві.

Зазначається, що це вже друге засідання Північноатлантичної ради за статтею 4 за останні два тижні. Перші консультації були 10 вересня, коли Росія порушила повітряний простір Польщі. Крім того, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Румунія також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії. 

"Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалацією, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Вони мають припинитися", — наголосили в НАТО. 

Водночас там наголосили, що реакція Альянсу на подібні дії Росії "буде рішучою". У звіті повідомляється, що 12 вересня НАТО розпочало операцію "Східний кордон", аби посилити позиції країн-членів вздовж всього східного флангу. 

"Росія не повинна сумніватися: НАТО та союзники застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та сферу, які оберемо самі. Наша відданість статті 5 є непохитною", — підсумували в Альянсі. 

Нагадаємо, раніше аналітики ISW висунули свої припущення, навіщо Росія порушила повітряний простір Естонії. Там вважають, що таким чином Москва намагається оцінити можливості та реакцію НАТО.

Цей інцидент цинічно прокоментували в Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це "безпідставні звинувачення, які спрямовані на нагнітання напруженості".

НАТО Естонія загрози ескалація війна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації