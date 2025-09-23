НАТО обвинило Россию в эскалации на фоне событий в Эстонии

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

НАТО заявило, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами 19 сентября является частью безответственного поведения России. Реакция на безрассудные действия Москвы будет "решительной и жестокой".

Об этом говорится в заявлении НАТО после заседания 23 сентября.

Реклама

Читайте также:

НАТО пригрозило РФ решительным ответом

Сегодня состоялось заседание НАТО, которое было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора из-за нарушения воздушного пространства страны. Как известно, 19 сентября три российских самолета МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии и находились там более десяти минут.

"Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух для перехвата и сопровождения этих самолетов из воздушного пространства Эстонии. Это вторжение является частью более широкой модели все более безответственного поведения России", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это уже второе заседание Североатлантического совета по статье 4 за последние две недели. Первые консультации были 10 сентября, когда Россия нарушила воздушное пространство Польши. Кроме того, Латвия, Литва, Норвегия, Норвегия, Финляндия и Румыния также недавно подверглись нарушениям воздушного пространства со стороны России.

"Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми союзниками, чье воздушное пространство было нарушено. Россия несет полную ответственность за эти действия, которые являются эскалацией, рискуют привести к просчетам и ставят под угрозу жизни. Они должны прекратиться", — отметили в НАТО.

В то же время там отметили, что реакция Альянса на подобные действия России "будет решительной". В отчете сообщается, что 12 сентября НАТО начало операцию "Восточный рубеж", чтобы усилить позиции стран-членов вдоль всего восточного фланга.

"Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники применят, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные средства для самозащиты и сдерживания всех угроз со всех направлений. Мы будем продолжать реагировать способом, время и сферу, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой", — подытожили в Альянсе.

Напомним, ранее аналитики ISW выдвинули свои предположения, зачем Россия нарушила воздушное пространство Эстонии. Там считают, что таким образом Москва пытается оценить возможности и реакцию НАТО.

Этот инцидент цинично прокомментировали в России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это "безосновательные обвинения, которые направлены на нагнетание напряженности".