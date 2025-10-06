Відео
Україна
Зеленський зустрівся з прем'єркою Литви — про що говорили



Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:11
Зеленський провів зустріч з прем'єркою Литви
Володимир Зеленський та Інга Ругінєнє. Фото: ОПУ

У понеділок, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє. Варто зауважити, що це перший закордонний візит посадовиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.



Сьогодні, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, яка нещодавно вступила на цю посаду та здійснює свій перший закордонний візит саме до нашої країни. 

"Дякую за ваш візит. Вдячні вашій команді. Вам дуже раді в Україні. Хочу подякувати вашій країні, усьому литовському народові за таку сильну підтримку й тепле ставлення до українців від самого початку цієї війни. Ми дуже пишаємося, що маємо таких друзів", — наголосив глава держави.


Володимир Зеленський та Інга Ругінєнє. Фото: ОПУ

Президент відзначив комплексну підтримку України з боку Литви, зокрема військову допомогу. Литва також є співлідеркою в коаліції з розмінування та бере активну участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ.

Український лідер акцентував, що посилення протиповітряної оборони залишається постійним пріоритетом на тлі нарощування ракетно-дронового терору з боку Росії, зокрема російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі. У зв’язку з цим окрему увагу під час зустрічі сторони приділили підтримці української енергетики напередодні зими.

Президент також відзначив готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.


Володимир Зеленський та Інга Ругінєнє. Фото: ОПУ

Крім того, лідери обговорили реалізацію домовленостей щодо спільного виробництва зброї та подальші інвестиції в український ОПК. Зокрема, Литва зацікавлена в розвитку потужностей із виготовлення українських дронів.

Окрема увага під час зустрічі була приділена — дипломатичній роботі для досягнення реального миру та зусиллям заради повернення українських дітей, яких викрала Росія.


Володимир Зеленський та Інга Ругінєнє. Фото: ОПУ

Глава держави подякував за те, що під час саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся у Нью-Йорку, Литва була представлена на рівні першої леді Діани Наусєдєнє. Наступний саміт відбудеться в Брюсселі. Україна розраховує на участь Литви в ньому.

Серед інших тем обговорення — допомога Литви у відбудові України та спорудженні укриттів у школах і дитячих садках. Литовські партнери вже беруть участь у будівництві шкільних укриттів у шести українських областях.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Раніше ми інформували, що 6 жовтня прем'єрка Литви здійснила свій перший закордонний візит після вступу на посаду саме до Києва.

Також ми повідомляли, що Литва посилює свою допомогу Україні — йдеться про гроші та нові проєкти.

Володимир Зеленський Литва переговори політики зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
