Зеленський провів зустріч з прем'єркою Литви

Володимир Зеленський та Інга Ругінєнє. Фото: ОПУ

У понеділок, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє. Варто зауважити, що це перший закордонний візит посадовиці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сьогодні, 6 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, яка нещодавно вступила на цю посаду та здійснює свій перший закордонний візит саме до нашої країни.

"Дякую за ваш візит. Вдячні вашій команді. Вам дуже раді в Україні. Хочу подякувати вашій країні, усьому литовському народові за таку сильну підтримку й тепле ставлення до українців від самого початку цієї війни. Ми дуже пишаємося, що маємо таких друзів", — наголосив глава держави.

Президент відзначив комплексну підтримку України з боку Литви, зокрема військову допомогу. Литва також є співлідеркою в коаліції з розмінування та бере активну участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ.

Український лідер акцентував, що посилення протиповітряної оборони залишається постійним пріоритетом на тлі нарощування ракетно-дронового терору з боку Росії, зокрема російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі. У зв’язку з цим окрему увагу під час зустрічі сторони приділили підтримці української енергетики напередодні зими.

Президент також відзначив готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.

Крім того, лідери обговорили реалізацію домовленостей щодо спільного виробництва зброї та подальші інвестиції в український ОПК. Зокрема, Литва зацікавлена в розвитку потужностей із виготовлення українських дронів.

Окрема увага під час зустрічі була приділена — дипломатичній роботі для досягнення реального миру та зусиллям заради повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Глава держави подякував за те, що під час саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся у Нью-Йорку, Литва була представлена на рівні першої леді Діани Наусєдєнє. Наступний саміт відбудеться в Брюсселі. Україна розраховує на участь Литви в ньому.

Серед інших тем обговорення — допомога Литви у відбудові України та спорудженні укриттів у школах і дитячих садках. Литовські партнери вже беруть участь у будівництві шкільних укриттів у шести українських областях.

Раніше ми інформували, що 6 жовтня прем'єрка Литви здійснила свій перший закордонний візит після вступу на посаду саме до Києва.

Також ми повідомляли, що Литва посилює свою допомогу Україні — йдеться про гроші та нові проєкти.