Литва зміцнює співпрацю з Києвом - що відомо

Мільярд доларів і нові проєкти — Литва посилює допомогу Україні
Литва підтвердила свою непохитну підтримку України. Він озвучив ключові напрямки допомоги.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спільної пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.
Литва зміцнює співпрацю з Києвом
За словами Будріса, Вільнюс продовжуватиме надавати значну допомогу Україні та посилювати свою присутність у країні.
"Ми говоримо про мільярд доларів військової підтримки та відкриття у Києві Центрального агентства з управління проєктами. Реалізуємо освітні програми, будуємо укриття, зміцнюємо інституційну спроможність — щоб Україна мала ще більше можливостей інтегруватися до європейської родини", — зазначив міністр.
Другим важливим напрямком стала оборонна співпраця. Литва планує сприяти інтеграції українського та натівського досвіду, розвитку дронових технологій і посиленню протиповітряного захисту України.
Третій меседж Литви стосується санкційного тиску на Росію. Країна закликає до якнайшвидшого ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС, зниження цінових обмежень та повного припинення закупівлі російських енергоносіїв.
