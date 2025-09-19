Литва зміцнює співпрацю з Києвом - що відомо

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: LRT

Литва підтвердила свою непохитну підтримку України. Він озвучив ключові напрямки допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спільної пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

Литва зміцнює співпрацю з Києвом

За словами Будріса, Вільнюс продовжуватиме надавати значну допомогу Україні та посилювати свою присутність у країні.

"Ми говоримо про мільярд доларів військової підтримки та відкриття у Києві Центрального агентства з управління проєктами. Реалізуємо освітні програми, будуємо укриття, зміцнюємо інституційну спроможність — щоб Україна мала ще більше можливостей інтегруватися до європейської родини", — зазначив міністр.

Другим важливим напрямком стала оборонна співпраця. Литва планує сприяти інтеграції українського та натівського досвіду, розвитку дронових технологій і посиленню протиповітряного захисту України.

Третій меседж Литви стосується санкційного тиску на Росію. Країна закликає до якнайшвидшого ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС, зниження цінових обмежень та повного припинення закупівлі російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Литва інвестує у безпеку та відновлення України.

Нещодавно заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, чому США та ЄС затягують введення нових санкцій проти Росії.