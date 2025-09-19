Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Миллиард долларов и новый проект — Литва усиливает помощь Украине

Миллиард долларов и новый проект — Литва усиливает помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:57
Литва укрепляет сотрудничество с Киевом - что известно
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: LRT

Литва подтвердила свою непоколебимую поддержку Украины. Он озвучил ключевые направления помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Реклама
Читайте также:

Литва укрепляет сотрудничество с Киевом

По словам Будриса, Вильнюс будет продолжать оказывать значительную помощь Украине и усиливать свое присутствие в стране.

"Мы говорим о миллиарде долларов военной поддержки и открытии в Киеве Центрального агентства по управлению проектами. Реализуем образовательные программы, строим укрытия, укрепляем институциональную способность — чтобы Украина имела еще больше возможностей интегрироваться в европейскую семью", — отметил министр.

Вторым важным направлением стало оборонное сотрудничество. Литва планирует способствовать интеграции украинского и натовского опыта, развитию дроновых технологий и усилению противовоздушной защиты Украины.

Третий месседж Литвы касается санкционного давления на Россию. Страна призывает к скорейшему принятию 19-го пакета санкций ЕС, снижению ценовых ограничений и полному прекращению закупки российских энергоносителей.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Литва инвестирует в безопасность и восстановление Украины.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, почему США и ЕС затягивают введение новых санкций против России.

Литва МИД военная помощь помощь война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации