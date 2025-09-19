Литва укрепляет сотрудничество с Киевом - что известно

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: LRT

Литва подтвердила свою непоколебимую поддержку Украины. Он озвучил ключевые направления помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Литва укрепляет сотрудничество с Киевом

По словам Будриса, Вильнюс будет продолжать оказывать значительную помощь Украине и усиливать свое присутствие в стране.

"Мы говорим о миллиарде долларов военной поддержки и открытии в Киеве Центрального агентства по управлению проектами. Реализуем образовательные программы, строим укрытия, укрепляем институциональную способность — чтобы Украина имела еще больше возможностей интегрироваться в европейскую семью", — отметил министр.

Вторым важным направлением стало оборонное сотрудничество. Литва планирует способствовать интеграции украинского и натовского опыта, развитию дроновых технологий и усилению противовоздушной защиты Украины.

Третий месседж Литвы касается санкционного давления на Россию. Страна призывает к скорейшему принятию 19-го пакета санкций ЕС, снижению ценовых ограничений и полному прекращению закупки российских энергоносителей.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Литва инвестирует в безопасность и восстановление Украины.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, почему США и ЕС затягивают введение новых санкций против России.