Литва укрепляет сотрудничество с Киевом - что известно

Миллиард долларов и новый проект — Литва усиливает помощь Украине
Литва подтвердила свою непоколебимую поддержку Украины. Он озвучил ключевые направления помощи.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Литва укрепляет сотрудничество с Киевом
По словам Будриса, Вильнюс будет продолжать оказывать значительную помощь Украине и усиливать свое присутствие в стране.
"Мы говорим о миллиарде долларов военной поддержки и открытии в Киеве Центрального агентства по управлению проектами. Реализуем образовательные программы, строим укрытия, укрепляем институциональную способность — чтобы Украина имела еще больше возможностей интегрироваться в европейскую семью", — отметил министр.
Вторым важным направлением стало оборонное сотрудничество. Литва планирует способствовать интеграции украинского и натовского опыта, развитию дроновых технологий и усилению противовоздушной защиты Украины.
Третий месседж Литвы касается санкционного давления на Россию. Страна призывает к скорейшему принятию 19-го пакета санкций ЕС, снижению ценовых ограничений и полному прекращению закупки российских энергоносителей.
