Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Литва инвестирует в восстановление Украины — что уже сделано

Литва инвестирует в восстановление Украины — что уже сделано

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 18:06
Литва ускоряет восстановление Украины - Андрей Сибига
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министры стран Европы подтвердили, что мир возможен только благодаря силе и решительным действиям. В рамках встречи они договорились активизировать работу над усилением санкций против России, в частности ускорить принятие 19-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в пятницу, 19 сентября.

Реклама
Читайте также:

Литва ускоряет восстановление Украины

Цель — перекрыть финансирование войны и свести на нет доходы агрессора от продажи энергоносителей.

Представитель Литвы также отметил поддержку Украины в восстановлении страны: с лета 2022 года Литва реализует ряд проектов по восстановлению, из которых уже завершено десять, еще шесть продолжаются. Среди реализованных инициатив — строительство укрытий для школ в шести прифронтовых областях.

Кроме того, министры согласились на дальнейшее сотрудничество в рамках разных международных форматов, в частности Нордично-балтийской восьмерки, Люблинского треугольника, Бухарестской девятки, Одесского треугольника и Объединенных экспедиционных сил.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, почему США и ЕС затягивают введение новых санкций против России.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики.

санкции Литва МИД Андрей Сибига военная помощь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации