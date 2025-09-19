Литва ускоряет восстановление Украины - Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министры стран Европы подтвердили, что мир возможен только благодаря силе и решительным действиям. В рамках встречи они договорились активизировать работу над усилением санкций против России, в частности ускорить принятие 19-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в пятницу, 19 сентября.

Цель — перекрыть финансирование войны и свести на нет доходы агрессора от продажи энергоносителей.

Представитель Литвы также отметил поддержку Украины в восстановлении страны: с лета 2022 года Литва реализует ряд проектов по восстановлению, из которых уже завершено десять, еще шесть продолжаются. Среди реализованных инициатив — строительство укрытий для школ в шести прифронтовых областях.

Кроме того, министры согласились на дальнейшее сотрудничество в рамках разных международных форматов, в частности Нордично-балтийской восьмерки, Люблинского треугольника, Бухарестской девятки, Одесского треугольника и Объединенных экспедиционных сил.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев объяснил, почему США и ЕС затягивают введение новых санкций против России.

Ранее мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики.