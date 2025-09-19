Відео
Литва інвестує у безпеку та відновлення України — що вже зроблено

Литва інвестує у безпеку та відновлення України — що вже зроблено

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 18:06
Литва прискорює відбудову України - Андрій Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністри країн Європи підтвердили, що мир можливий лише завдяки силі та рішучим діям. У рамках зустрічі вони домовилися активізувати роботу над посиленням санкцій проти Росії, зокрема прискорити ухвалення 19-го пакету антиросійських санкцій ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом у п'ятницю, 19 вересня.

Читайте також:

Литва прискорює відбудову України

Мета — перекрити фінансування війни та звести нанівець прибутки агресора від продажу енергоносіїв.

Представник Литви також наголосив на підтримці України у відновленні країни: від літа 2022 року Литва реалізує низку проєктів з відбудови, з яких уже завершено десять, ще шість тривають. Серед реалізованих ініціатив — будівництво укриттів для шкіл у шести прифронтових областях.

Крім того, міністри погодилися на подальшу співпрацю в межах різних міжнародних форматів, зокрема Нордично-балтійської вісімки, Люблінського трикутника, Бухарестської дев’ятки, Одеського трикутника та Об’єднаних експедиційних сил.

Нещодавно заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв пояснив, чому США та ЄС затягують введення нових санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики.

