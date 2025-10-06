Відео
Головна Новини дня Нова прем'єр-міністерка Литви здійснила свій перший візит у Київ

Нова прем'єр-міністерка Литви здійснила свій перший візит у Київ

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:21
Новий прем’єр Литви розпочала міжнародні візити з Києва
Інга Ругінене. Фото: Інга Ругінене / X

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене здійснила свій перший закордонний візит після вступу на посаду саме до Києва. Литовська очільниця уряду підкреслила, що рішення розпочати дипломатичні поїздки саме з України є символом підтримки та солідарності.

Про Ругінене повідомила у X у понеділок, 15 вересня.

Перший візит Інги Ругінене — до Києва

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене відвідала українську столицю у своєму дебютному закордонному візиті після призначення на посаду. Візит також включав зустрічі з представниками українського уряду.

Нова прем'єр-міністерка Литви здійснила свій перший візит у Київ - фото 1
Допис Ругінене у X. Фото: скриншот

"Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні", — написала Інга Ругінене в соцмережі Х.

Зображення
Інга Ругінене біля Стіни пам’яті. Фото: допис Ругінене у X

Інга Ругінене також повідомила, що разом із Юлією Свириденко вшанувала біля Стіни пам’яті в Києві українських воїнів, які загинули, захищаючи свою державу, спільну безпеку та спільні ідеали. Литовський уряд неодноразово демонстрував активну позицію серед країн ЄС у допомозі Україні — як військовій, так і гуманітарній. 

Нагадаємо, що Литва ухвалила зміни до законодавства, які дозволяють швидше збивати дрони, що загрожують її повітряному простору.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

Київ Литва Україна Юлія Свириденко міністр
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
