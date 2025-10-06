Новий прем’єр Литви розпочала міжнародні візити з Києва

Інга Ругінене. Фото: Інга Ругінене / X

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене здійснила свій перший закордонний візит після вступу на посаду саме до Києва. Литовська очільниця уряду підкреслила, що рішення розпочати дипломатичні поїздки саме з України є символом підтримки та солідарності.

Про Ругінене повідомила у X у понеділок, 15 вересня.

Реклама

Читайте також:

Перший візит Інги Ругінене — до Києва

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене відвідала українську столицю у своєму дебютному закордонному візиті після призначення на посаду. Візит також включав зустрічі з представниками українського уряду.

Допис Ругінене у X. Фото: скриншот

"Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні", — написала Інга Ругінене в соцмережі Х.

Інга Ругінене біля Стіни пам’яті. Фото: допис Ругінене у X

Інга Ругінене також повідомила, що разом із Юлією Свириденко вшанувала біля Стіни пам’яті в Києві українських воїнів, які загинули, захищаючи свою державу, спільну безпеку та спільні ідеали. Литовський уряд неодноразово демонстрував активну позицію серед країн ЄС у допомозі Україні — як військовій, так і гуманітарній.

Нагадаємо, що Литва ухвалила зміни до законодавства, які дозволяють швидше збивати дрони, що загрожують її повітряному простору.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.