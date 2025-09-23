Литва заявила, що збиватиме дрони, які залітатимуть до країни

Засідання Сейму Литви. Фото: BNS

Литва спростила процедуру збиття дронів, які можуть становити загрозу для її повітряного простору. Сейм терміново ухвалив поправки до Закону про авіацію та Статуту про застосування військової сили.

Про це повідомляє LRT у вівторок, 23 вересня.

Реклама

Читайте також:

Литва збиватиме дрони над країною по-новому — що відомо

Досі солдати могли застосовувати військову силу у двох випадках: проти літальних апаратів, які використовуються як зброя, або проти тих, що залітають у заборонені зони і таким чином становлять загрозу для об’єктів державного значення.

Нова процедура дозволить збивати дрони, якщо вони порушують правила в обмежених зонах. Це означає, що військові зможуть реагувати на загрози раніше та діяти швидше.

Зони обмеженого доступу планують активувати лише в разі реальної потреби — на прохання командувача армії країни це робитимуть постачальники послуг повітряного руху. Мережу зон обмеженого доступу встановить міністр транспорту за погодженням з військовими. Пілотів попереджатимуть щонайменше за 10 хвилин до активації зони з вимогою негайно залишити заборонену зону.

Нові правила заборонятимуть цивільним літакам літати в обмежених зонах без спеціального дозволу.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня до Данії, Швеції та Норвегії залетіли невідомі дрони. Частина з них, зокрема, була помічена над військовими об’єктами.

18 вересня уламки російського дрона знайшли у Латвії. Міністр оборони Латвії Андріс Спрюдс висловив припущення, як вони могли там опинитись.