Литва заявила, что будет сбивать дроны, которые будут залетать в страну

Заседание Сейма Литвы. Фото: BNS

Литва упростила процедуру сбития дронов, которые могут представлять угрозу для ее воздушного пространства. Сейм срочно принял поправки в Закон об авиации и Устав о применении военной силы.

Об этом сообщает LRT во вторник, 23 сентября.

До сих пор солдаты могли применять военную силу в двух случаях: против летательных аппаратов, которые используются как оружие, или против тех, которые залетают в запретные зоны и таким образом представляют угрозу для объектов государственного значения.

Новая процедура позволит сбивать дроны, если они нарушают правила в ограниченных зонах. Это означает, что военные смогут реагировать на угрозы раньше и действовать быстрее.

Зоны ограниченного доступа планируют активировать только в случае реальной необходимости — по просьбе командующего армии страны это будут делать поставщики услуг воздушного движения. Сеть зон ограниченного доступа установит министр транспорта по согласованию с военными. Пилотов будут предупреждать минимум за 10 минут до активации зоны с требованием немедленно покинуть запретную зону.

Новые правила будут запрещать гражданским самолетам летать в ограниченных зонах без специального разрешения.

Напомним, вечером 22 сентября в Данию, Швецию и Норвегию залетели неизвестные дроны. Часть из них, в частности, была замечена над военными объектами.

18 сентября обломки российского дрона нашли в Латвии. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказал предположение, как они могли там оказаться.