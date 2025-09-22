Видео
Неизвестные дроны над Европой — страны закрывают аэропорты

Неизвестные дроны над Европой — страны закрывают аэропорты

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:36
Аэропорты Европы закрываются из-за дронов - что известно
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 22 сентября, в Копенгагене временно остановили работу крупнейшего аэропорта Дании из-за появления беспилотников. Также дроны были отмечены в небе над Швецией и Норвегией.

Об этом сообщает издание Reuters.

Аэропорты Европы закрываются

Полиция сообщила, что в районе аэропорта было замечено два-три больших дрона, из-за чего взлеты и посадки приостановили.

Движение авиации было остановлено в 20:26 по местному времени. По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

В пресс-службе аэропорта подтвердили полное прекращение движения, но воздержались от дополнительных комментариев. Пока неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.

Также издание AftonBladet сообщило, что дроны также замечены над военными объектами в Осло, Норвегия и Стокгольм, Швеция.

Напомним, что в крупнейших авиахабах Европы произошел масштабный сбой, вызванный кибератакой на внешнего сервис-провайдера.

До этого самолет американского лидера Дональда Трампа во время полета в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом в небе.

