Аэропорты Европы закрываются из-за дронов - что известно

В понедельник, 22 сентября, в Копенгагене временно остановили работу крупнейшего аэропорта Дании из-за появления беспилотников. Также дроны были отмечены в небе над Швецией и Норвегией.

Об этом сообщает издание Reuters.

Аэропорты Европы закрываются

Полиция сообщила, что в районе аэропорта было замечено два-три больших дрона, из-за чего взлеты и посадки приостановили.

Движение авиации было остановлено в 20:26 по местному времени. По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

В пресс-службе аэропорта подтвердили полное прекращение движения, но воздержались от дополнительных комментариев. Пока неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.

Также издание AftonBladet сообщило, что дроны также замечены над военными объектами в Осло, Норвегия и Стокгольм, Швеция.

