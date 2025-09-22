Аэропорты Европы закрываются из-за дронов - что известно

Неизвестные дроны над Европой — страны закрывают аэропорты
В понедельник, 22 сентября, в Копенгагене временно остановили работу крупнейшего аэропорта Дании из-за появления беспилотников. Также дроны были отмечены в небе над Швецией и Норвегией.
Об этом сообщает издание Reuters.
Аэропорты Европы закрываются
Полиция сообщила, что в районе аэропорта было замечено два-три больших дрона, из-за чего взлеты и посадки приостановили.
Движение авиации было остановлено в 20:26 по местному времени. По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.
В пресс-службе аэропорта подтвердили полное прекращение движения, но воздержались от дополнительных комментариев. Пока неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.
Также издание AftonBladet сообщило, что дроны также замечены над военными объектами в Осло, Норвегия и Стокгольм, Швеция.
Напомним, что в крупнейших авиахабах Европы произошел масштабный сбой, вызванный кибератакой на внешнего сервис-провайдера.
До этого самолет американского лидера Дональда Трампа во время полета в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом в небе.
Читайте Новини.LIVE!