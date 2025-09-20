Кибератака парализовала работу европейских аэропортов - что известно

Очереди в аэропортах. Фото иллюстративное: Travelphant Travel Blog

В крупнейших авиахабах Европы произошел масштабный сбой, вызванный кибератакой на внешнего сервис-провайдера. Это привело к задержкам и отмене рейсов самолетов в Берлине, Брюсселе и Лондоне, создав хаос для тысяч пассажиров.

Об этом сообщил BILD.

Что известно об атаке

Накануне вечером в Берлине из соображений безопасности отключили доступ к системам, что повлекло длинные очереди, задержки и отмены рейсов. В Брюсселе власти предупредили о значительных сбоях и посоветовали приезжать в аэропорт раньше. Лондонский аэропорт Хитроу подтвердил наличие проблем, назвав их техническим сбоем. Регистрация и посадка происходят вручную, из-за чего ожидание затягивается на часы, сообщили в администрации берлинского аэропорта.

Сервис-провайдер, который обслуживает многие европейские авиахабы, работает над восстановлением систем. Тем временем пассажиров призывают проверять статус своих рейсов перед поездкой. По информации из Брюсселя, следует готовиться к задержкам и отменам, пока проблема не будет решена.

