Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів — що відомо

У найбільших авіахабах Європи стався масштабний збій, спричинений кібератакою на зовнішнього сервіс-провайдера. Це призвело до затримок і скасування рейсів літаків у Берліні, Брюсселі та Лондоні, створивши хаос для тисяч пасажирів.

Що відомо про атаку

Напередодні ввечері у Берліні з міркувань безпеки відключили доступ до систем, що спричинило довгі черги, затримки та скасування рейсів. У Брюсселі влада попередила про значні збої та порадила приїжджати до аеропорту раніше. Лондонський аеропорт Хітроу підтвердив наявність проблем, назвавши їх технічним збоєм. Реєстрація та посадка відбуваються вручну, через що очікування затягується на години, повідомили в адміністрації берлінського аеропорту.

Сервіс-провайдер, який обслуговує багато європейських авіахабів, працює над відновленням систем. Тим часом пасажирів закликають перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою. За інформацією з Брюсселя, слід готуватися до затримок і скасувань, доки проблема не буде вирішена.

