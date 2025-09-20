Відео
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Аеропорти Європи зазнали кібератаки — рейси масово скасовують

Аеропорти Європи зазнали кібератаки — рейси масово скасовують

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:28
Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів — що відомо
Черги в аеропортах. Фото ілюстративне: Travelphant Travel Blog

У найбільших авіахабах Європи стався масштабний збій, спричинений кібератакою на зовнішнього сервіс-провайдера. Це призвело до затримок і скасування рейсів літаків у Берліні, Брюсселі та Лондоні, створивши хаос для тисяч пасажирів.

Про це повідомив BILD.

Читайте також:

Що відомо про атаку

Напередодні ввечері у Берліні з міркувань безпеки відключили доступ до систем, що спричинило довгі черги, затримки та скасування рейсів. У Брюсселі влада попередила про значні збої та порадила приїжджати до аеропорту раніше. Лондонський аеропорт Хітроу підтвердив наявність проблем, назвавши їх технічним збоєм. Реєстрація та посадка відбуваються вручну, через що очікування затягується на години, повідомили в адміністрації берлінського аеропорту.

Сервіс-провайдер, який обслуговує багато європейських авіахабів, працює над відновленням систем. Тим часом пасажирів закликають перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою. За інформацією з Брюсселя, слід готуватися до затримок і скасувань, доки проблема не буде вирішена.

Нагадаємо, що літак президента США Дональда Трампа під час перельоту до Великої Британії ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом у небі над Нью-Йорком

Раніше ми також інформували, що авіакомпанія China Eastern Airlines планує запустити рекордний за тривалістю рейс — 29 годин у дорозі. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
