Аеропорти Європи зачиняються через дрони - що відомо

У понеділок, 22 вересня, у Копенгагені тимчасово зупинили роботу найбільшого аеропорту Данії через появу безпілотників. Також дрони були помічені у небі над Швецією та Норвегією

Про це повідомляє видання Reuters.

Аеропорти Європи зачиняються

Поліція повідомила, що в районі аеропорту було помічено два-три великі дрони, через що зльоти та посадки призупинили.

Рух авіації був зупинений о 20:26 за місцевим часом. Щонайменше 15 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів.

У пресслужбі аеропорту підтвердили повне припинення руху, але утрималися від додаткових коментарів. Наразі невідомо, коли летовище відновить роботу.

Також видання AftonBladet повідомило, що дрони також помічені над військовими об'єктами в Осло (Норвегія) та в Стокгольмі (Швеція).

Нагадаємо, що у найбільших авіахабах Європи стався масштабний збій, спричинений кібератакою на зовнішнього сервіс-провайдера.

До цього літак американського лідера Дональда Трампа під час польоту до Великої Британії ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом у небі.