Литва закрила аеропорт Вільнюса в ніч на 27 жовтня

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса знову був закритий. Обмеження польотів запровадили третій день поспіль і вже вчетверте за тиждень.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Чому аеропорт Вільнюса знову закритий

За попередніми даними, рішення про обмеження повітряного простору ухвалили через проліт повітряних куль у напрямку аеропорту Вільнюса.

Спочатку було сказано, що аеропорт буде закрито з 21:42 до 01:40. Пізніше час закриття було перенесено на 03:40, а зараз уже відомо, що повітряний простір буде закрито до 05:40 ранку.

"Сьогодні ввечері о 21:42 тимчасово призупинено рух повітряних суден у Вільнюському аеропорту. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було ухвалено у зв'язку з прольотом повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту. Обмеження в повітряному просторі введено до 3:40 ранку", — сказано на Facebook Вільнюського аеропорту.

Деякі рейси були спрямовані в Каунас, Варшаву і Ригу. Наприклад, літак авіакомпанії airBaltic, який прибув із Мюнхена і планував приземлитися у Вільнюсі, був перенаправлений в аеропорт Риги, а літак Ryanair із Мілана був перенаправлений у Каунас.

Судячи зі списку рейсів, через інцидент впливу зазнали щонайменше 15 рейсів.

Крім того, державна прикордонна служба (ДПС) повідомила, що у зв'язку із запуском повітряних куль, країна закриває прикордонні переходи з Білоруссю.

"Приблизно з 22:10 тимчасово припинено пропуск транспортних засобів та осіб через пункти пропуску Мядінінкай і Шальчінінкай у зв'язку із заходом повітряних куль у Литву з Білорусі", — додало видання.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня влада Литви теж закривала аеропорт. Причиною стали метеозонди, які прилетіли з території Білорусі.

Також ми писали, що у вересні літак президента Литви Гітанаса Науседи якийсь час не міг приземлитися і кружляв над містом через невідомий дрон.