Аэропорт Вильнюса третий день подряд остановил работу

Аэропорт Вильнюса третий день подряд остановил работу

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 04:10
обновлено: 04:22
Литва закрыла аэропорт Вильнюса в ночь на 27 октября
Літак Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса вновь был закрыт. Ограничение полетов ввели третий день подряд и уже четвертый раз за неделю.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Читайте также:

Почему аэропорт Вильнюса снова закрыт

По предварительным данным, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за пролета воздушных шаров в направлении аэропорта Вильнюса.

Изначально было сказано, что аэропорт будет закрыт с 21:42 до 01:40. Позже время закрытие было перенесено на 03:40, а сейчас уже известно, что воздушное пространство будет закрыто до 05:40 утра.

"Сегодня вечером в 21:42 временно приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с пролётом воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничения в воздушном пространстве введены до 3:40 утра", — сказано на Facebook Вильнюсского аэропорта.

Некоторые рейсы были направлены в Каунас, Варшаву и Ригу. Например, самолет авиакомпании airBaltic, который прибыл из Мюнхена и планировал приземлиться в Вильнюсе, был перенаправлен в аэропорт Риги, а самолет Ryanair из Милана был перенаправлен в Каунас.

Судя по списку рейсов, из-за инцидента воздействию подверглись не менее 15 рейсов.

Кроме того, государственная пограничная служба (ГПС) сообщила,что в связи с запуском воздушных шаров, страна закрывает пограничные переходы с Беларусью.

"Примерно с 22:10 временно приостановлен пропуск транспортных средств и лиц через пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай в связи с залетом воздушных шаров в Литву из Беларуси", — добавило издание.

Напомним, в ночь на 26 октября власти Литвы тоже закрывали аэропорт. Причиной стали метеозонды, которые прилетели с территории Беларуси.

Также мы писали, что в сентябре самолет президента Литвы Гитанаса Науседы какое-то время не мог приземлиться и кружил над городом из-за неизвестного дрона.

Литва Беларусь воздушный шар Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
